Koffermoordslachtoffer werd geboeid, bedreigd en geslagen: ‘Niet de bedoeling dat hij dood zou gaan’

Over de gruwelijke koffermoord op de Zwijndrechtse Manuel Alvarez, vader van drie kinderen, in de zomer van vorig jaar, worden steeds meer details bekend. De hoofdverdachte meent dat het nooit de bedoeling was dat Manuel zou sterven, maar dat het niet anders kon: ‘noodweer’. Maar wél nadat hij Manuel zelf in een behoorlijk penibele situatie had gebracht: ,,Ik hield hem onder schot met een alarmpistool, sloeg hem een paar keer, boeide hem en legde hem op de grond”, citeerde de advocaat uit de verklaring van de hoofdverdachte, tijdens een pro-formazitting in de rechtbank in Dordrecht. Daar verscheen Abdi B. samen met nog twee medeverdachten.