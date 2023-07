Koloniale roofkunst op ‘historische dag’ terug naar Indonesië: ‘We zetten iets recht’

Museumdirecteur Marieke van Bommel sprak in het Museum voor Volkenkunde in Leiden van ‘een historische dag'. Nederland en Indonesië delen niet alleen een koloniale geschiedenis, beide landen werken sinds jaren ook samen als het gaat om onderzoek naar de kunstobjecten uit het koloniale verleden. Het is voor het eerst dat er spullen worden teruggegeven.



Niet alleen Van Bommel sprak van een historische dag. Staatssecretaris van Media en Cultuur Gunay Uslu noemde het een ‘historisch en mooi moment, omdat we iets gaan rechtzetten’. De objecten waarover het gaat zijn onterecht in Nederland terechtgekomen door roof of onder dwang. Maar er zitten volgens Uslu ook objecten bij die aan Nederland in bewaring zijn gegeven en nooit teruggegeven zijn.



Het kabinet voldoet met het teruggeven niet alleen aan een verzoek van Sri Lanka en Indonesië van afgelopen zomer, maar volgt hiermee ook de adviezen van de commissie Teruggave koloniale collecties die zich over deze kwestie heeft gebogen.