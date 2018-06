Koloniën van Weldadigheid mogen nog niet op Unesco Werelderfgoedlijst

De grotendeels in Drenthe gelegen Koloniën van Weldadigheid werden vanaf 1818 gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid met als doel arme mensen om te vormen tot eerzame burgers. Dat gebeurde door ze nieuw land te verstrekken, waar ze konden werken.



In de koloniën kregen kinderen een opleiding, ook waren er strafkolonies waar bedelaars en landlopers in werden geplaatst. Ook kolonisten die zich schuldig maakten aan drankmisbruik of ontucht konden in deze gestichten terecht komen.



Er zijn zeven koloniën, waarvan één in België, de rest in ons land. Het betreft Veenhuizen, Noorderveld, Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord te Drenthe, Ommerschans in Overijssel en als laatste Wortel en Merksplas in België.