Komend weekend kan de temperatuur oplopen tot 21 graden

Een zonnig weekend verwacht Woei echter niet. ,,De temperatuur gaat wel omhoog. Zowel op zaterdag als zondag is het in de middag 18 of 19 graden in de kop van Noord-Holland tot 21 in Maastricht. Zaterdag is waarschijnlijk de beste dag van het weekend, want dan blijft het op veel plaatsen droog en vooral in het zuiden van het land kan de zon geregeld schijnen.”



In het noorden en midden van het land zijn er wel meer wolken aanwezig en valt soms wat regen of motregen. Op zondag is het in het hele land overwegend bewolkt met nu en dan een bui.