Komende hittegolf kan zich meten met de grootste ooit in augustus

Het weerbeeld is tot en met zaterdag droog met dagelijks onafgebroken zonneschijn. Vrijdag belooft de warmste dag van de week te worden, met 30 tot 32 graden. Zondag kan het tijdelijk een fractie koeler zijn door een noordenwind die opsteekt en kan er zeer lokaal een onweersbui ontstaan. Toch komen de temperaturen ook dan nog in de buurt van de 30 graden uit. Om na het weekend meteen weer te stijgen.



Voor liefhebbers van zon en hitte die in eigen land op vakantie zijn, goed nieuws dus. Wie thuis aan het werk is, kan de hitte waarschijnlijk missen als kiespijn. De hittegolf van deze week kan zich meten met de grootste hittegolven die ooit in augustus genoteerd zijn, vergelijkbaar met die van 2003 en 2018. Mogelijk komt de temperatuur zeven dagen lang boven de 30 graden uit. Met pieken tot 35 graden.



In een gemiddelde zomer komen landelijk twee tot vijf tropische (30,0 graden of meer) dagen voor. Tot nu toe hebben we er twee gehad. Als de weersverwachting uitkomt, noteert augustus minstens vijf tropische dagen en is augustus heter dan juli.



Sinds 1901 zijn er 28 landelijke hittegolven in ons land geweest, daarvan zijn er zes in de maand augustus begonnen en vijftien in juli. Hittegolven in augustus zijn in het verleden dus minder vaak voorgekomen, maar vorig jaar werd nog een bijzonder late landelijke hittegolf van 23 tot en met 28 augustus gemeten.



Van een hittegolf is sprake wanneer de temperatuur minimaal vijf dagen op rij 25 graden of hoger is. Van die vijf dagen moeten er tenminste drie dagen zijn met tropische maxima van 30 graden of meer. De kans dat aan deze definitie wordt voldaan is voor grote delen van het land bijna honderd procent. De hittegolf is waarschijnlijk zondag een feit en daarmee krijgt De Bilt de eerste officiële hittegolf van 2020.