Komt vandaag dan eindelijk duidelijkheid over de dood van Nicky Verstappen?

Jet­set-advocaat Tomlow over schorsing: ‘Ik was gekrenkt tot op het bot’

27 september Je kon er de klok op gelijk zetten: was er een Bekende Nederlander verwikkeld in een rechtszaak, dan dook daarachter steevast het markante gezicht van Bernard Tomlow op. Die tijd is voorgoed voorbij. De Utrechtse raadsman, die onlangs een half jaar werd geschorst, heeft een carrièreswitch gemaakt. Sinds vandaag is Tomlow geen advocaat meer.