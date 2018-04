Koning populairder dan ooit

Zó kwetsbaar ben je op de fiets: ‘Dat ik het heb overleefd is een won­der’

25 april Nieuwe cijfers tonen aan dat er voor het eerst meer fietsers zijn overleden in het verkeer dan automobilisten. Nelly Vollebregt uit Leerbroek ondervond aan den lijve hoe kwetsbaar je bent op de fiets. ,,Dat ik het heb overleefd is een wonder. De auto heeft mij frontaal gepakt. Ik werd via de motorkop het kanaal in geslingerd.’’