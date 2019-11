Koning ‘vliegt’ fonkelnieuwe F-35 net zo makkelijk als zijn eigen Boeing

De koning bracht vanmorgen een bezoek aan vliegbasis Leeuwarden, waar hij zich liet bijpraten over het fonkelnieuwe toestel dat donderdag aankwam op Leeuwarden. Behalve een vlucht in de simulator, nam de koning ook plaats in de cockpit van de nieuwe F-35 die volgens hem een stuk ruimer zit dan de F-16. Een echt tochtje maken met het nieuwe toestel was niet mogelijk, omdat nieuwste aankoop eerst nog geïnspecteerd moet worden of het afgeleverd is zoals het in de folder staat.