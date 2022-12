Koningin Máxima pleit in actieplan voor hulp aan jongeren die ‘dichtbij en altijd beschikbaar is’

Hulpverleners en docenten trainen om gesprekken te voeren over mentale gezondheid, meer inloopvoorzieningen voor jeugd in de wijk, betere lesprogramma's en een campagne met influencers om psychische weerbaarheid online aandacht te geven. Dat zijn de belangrijkste pijlers van het actieplan ‘Het gaat om jou!’ van stichting Mind Us, waar koningin Máxima erevoorzitter en mede-initiatiefnemer van is. Vandaag werd het plan gepresenteerd op Paleis Noordeinde.

Vorige maand riep de koningin jonge mensen met mentale problemen in een brief al op om daarover te praten. ‘Want je bent niet alleen. Deel je gevoelens met vrienden, je ouders of andere vertrouwde mensen die dicht bij je staan’, schreef ze.



Ook richtte de majesteit zich tot ouders en andere rolmodellen in de omgeving van jongeren in nood: ‘Vorm samen een steunnetwerk.’

Die lijn is terug te zien in het vandaag gepresenteerde actieplan voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar. De maatregelen moeten zorgen voor hulp die ‘dichtbij is en altijd beschikbaar’, meer kennis opleveren over mentale gezondheid en een ondersteunende omgeving creëren. Er zijn drie leefgebieden van jongeren vastgesteld waar de beoogde ingrepen het beste werken: in de wijk en vrijetijdsbesteding, op school of in de opleiding en online.

Quote Samen met jongeren en allerlei partijen creëren we met Mind Us een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen Koning Máxima over het actieplan

Makkelijker en sneller gesprek aangaan

In de wijk is het de bedoeling dat zo veel mogelijk mensen een training volgen in samenwerking met sportclubs en verenigingen waardoor ze makkelijker en sneller het gesprek met een jongere kunnen voeren over mentale gezondheid. In 2025 moet hiervoor met minimaal vijf landelijke organisaties een samenwerking staan. Ook dienen er landelijk inloopvoorzieningen te komen waar de jeugd terechtkan. ‘Zonder wachttijd, zonder doorverwijzing. Een vertrouwde plek bij jou in de buurt of wijk waar altijd iemand met ervaring en kennis voor je klaar zit om over je mentale gezondheid te praten’, staat in het actieplan.



Op scholen en vervolgopleidingen is het essentieel dat alle leerlingen en studenten (bewezen) effectieve lesmethodes en ingrepen aangereikt krijgen om te werken aan psychische veerkracht en mentale gezondheid. Docenten, leerkrachten en onderwijsassistenten - maar ook andere medewerkers binnen een onderwijsinstelling - moeten worden getraind om problemen te signaleren en een luisterend oor te bieden aan jongeren. Daarbij is ‘prestatiedruk’ en de aanpak daarvan een belangrijk gespreksthema.

Volledig scherm Koningin Máxima, erevoorzitter van Mind Us. © Brunopress

Perfecte plaatje

Quote Het is essentieel dat alle leerlingen en studenten (bewezen) effectieve lesmetho­des krijgen om te werken aan hun psychische veerkracht en mentale gezondheid Actieplan Mind Us Tot slot gaat de aandacht uit naar een ‘mentaal gezonde onlineomgeving’, waarin taboes worden doorbroken en het niet langer raar is om ‘het eerlijke plaatje’ te laten zien. Mind Us gaat in samenwerking met tien online influencers in 2023 een campagne starten om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken. Verder komt er een helder overzicht voor contentmakers hoe jongeren met vragen en behoefte aan ondersteuning door te geleiden in de ‘echte wereld'. Uiteindelijk moet er een onlineplek of landelijk platform worden opgetuigd met kennis over mentale gezondheid, gericht op jongeren.



Geen taboes

Koning Máxima over het actieplan: ,,Samen met jongeren en allerlei partijen creëren we met Mind Us een podium waar jongeren zich gezien en gehoord voelen. Waar geen taboes zijn en ze zich niet beoordeeld voelen. Daarbij sluiten we aan bij de leefwereld van de jongeren zelf; hun school of college, hun wijk met bijvoorbeeld sportclubs en verenigingen en natuurlijk hun online leefwereld.”

Eén op de zeven jongeren heeft last van depressieve gedachten en één op de drie ervaart prestatiedruk. Frederieke Vriends, directeur Mind Us: ,,We weten allemaal dat de mentale gezondheid van jongeren al geruime tijd onder druk staat. Het probleem is urgent, we moeten aan de slag. Het is de hoogste tijd dat we met elkaar investeren in een samenleving waarin wij de mentale gezondheid van jongeren koesteren, daarin investeren en alles doen om onnodig psychisch leed te voorkomen.”