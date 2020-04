Koningsdag past niet in de 1,5 metersamenleving

Tweede aanhouding voor brandstich­ting 5G-zend­mast, nu voor Dronten

20:22 De politie heeft vandaag een tweede aanhouding verricht in de jacht op de complotdenkers die 5G-zendmasten in brand steken. Het gaat om een 24-jarige man uit Swifterbant die verdacht wordt van brandstichting in een zendmast in Dronten. Of de man iets te maken heeft met een gisteren al aangehouden 34-jarige brandstichter in Groningen, is nog niet duidelijk.