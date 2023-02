Kooplui laten zakjes ontlasting achter op markt: ‘Als je dit weet, doe je daar niet meer je boodschappen’

Wehkamp schrikt van enorme stapel retourzen­din­gen en komt met ‘ultieme’ maatregel: ‘Soms shocking’

Wehkamp is om en laat klanten ‘vanaf heel binnenkort’ retourkosten betalen. Het is niet de eerste, maar wel de grootste Nederlandse webwinkel die daarmee begint. Doel is de enorme stapel retourzendingen - bij sommige artikelen, zoals damesjurken, is dat meer dan 70 procent - terug te dringen. Experts zien in de stap van Wehkamp ‘een doorbraak’.