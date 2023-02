Kop valt uit praalwagen boven op publiek in Oldenzaal: een vrouw gewond

Bij een ongeval met een praalwagen in de Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal is vanmiddag een toeschouwster gewond geraakt. Zij kwam onder een kop terecht die van de optochtwagen van Hoalthakkers uit Losser naar beneden op de grond viel. De hevig geschrokken vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. Naar verluidt vallen de verwondingen mee.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Huurnestraat met de Bloemenstraat. Dat is één van de drukste delen van de optochtroute. Hoe de kop van de wagen heeft kunnen vallen is een groot raadsel. De kop viel zonder aanwijsbare oorzaak via de praalwagen zelf op de grond en op het publiek. De schrik bij de toeschouwers was groot maar er ontstond geen paniek.

Veiligheidseisen nagevolgd

De kop is gemaakt van piepschuim en ijzeren onderdelen. De Hoalthakkers werden gisteren nog winnaar van de carnavalsoptocht in Losser bij de praalwagens. Het thema was: Los in het betoverd bos. De kop die op de grond viel was van de tovenaar.

Een bestuurslid van De Hoalthakkers begrijpt niet hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. ,,Alles was gecheckt en geborgd. We hebben alle veiligheidseisen nagevolgd. En we doen het al jaren zo. Gisteren was er niets aan de hand en vanmorgen toen we de praalwagen weer in elkaar hebben gezet ook niet.’’

Volledig scherm Een gedeelte van de praalwagen viel naar beneden tijdens de optocht in Oldenzaal. © Alphons Weijerink

Voor De Hoalthakkers is het ongeluk een grote deceptie na de euforie van zaterdag in Losser. ,,Maar gelukkig lijkt het allemaal meegevallen.’’

Vertraging

Omdat een ambulance het parcours op moest liep de optocht vertraging op. Daarna ging de stoet weer verder en wordt er feest gevierd alsof er niets is gebeurd. Alleen zonder De Hoalthakkers. De praalwagen werd uit de optocht gehaald.

Volledig scherm Bij een ongeval met een praalwagen in de Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal is vanmiddag een toeschouwster gewond geraakt © Alphons Weijerink