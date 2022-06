Kopen zonder kijken-stel is ‘nachtmerrie van het programma’

Met video Reuzenhert op weg naar ons land: ‘Nederland is een paradijs voor de eland’

Het zal je maar gebeuren. Rij je nietsvermoedend over de Veluwe steekt er ineens een dier van ruim 2 meter hoog, 800 kilo zwaar en voorzien van een enorm schoffelgewei, de weg over. Dat is schrikken. Toch kan het zomaar werkelijkheid zijn, want de eland is onderweg naar hier.

5 juni