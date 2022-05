Kopstuk Nederlandse mocromaffia, handlanger van Taghi, opgepakt

Wim de Bruin van het landelijk parket meldt dat afgelopen vrijdag een Nederlandse man van 45 is opgepakt in Servië op verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie. De Bruin bevestigt dat er gevraagd zal worden om uitlevering ‘vanwege een verband met de internationale cocaïnehandel’.

P. verdween net als andere kopstukken van de bende van Taghi spoorloos toen hij in de gaten kreeg dat politie en Openbaar Ministerie fel jagen op zijn handlangers. Deze klopjacht leidde de afgelopen jaren al tot aanhoudingen van kopstukken in binnen- en buitenland.

De recherche was erg gebrand op Boris P. omdat hij in de ogen van justitie de machtsstructuur van de organisatie van Taghi in stand hield. ,,Hij paste op de winkel”, aldus een rechercheur. ,,Hij zorgde dat het verdienmodel van de criminele organisatie in stand bleef, controleerde of drugstransporten doorgang vonden en verstrekte mogelijk ook geweldsopdrachten.”