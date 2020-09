Kopstukken Mexicaans kartel in ons land gesignaleerd: ‘Nederland kan mondiale producent worden’

Man (60) ontvoerd, mishandeld en gestoken: viertal in Spaanse auto op A16 gepakt

16 september Vier mannen zijn gisterenmiddag aangehouden op de snelweg A16, nadat zij even daarvoor een inwoner van Bergen op Zoom hadden ontvoerd. Het 60-jarige slachtoffer is in de tussentijd mishandeld en diverse keren gestoken, meldt de politie.