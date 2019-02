Kopzorgen bij ziekenhuizen door peperdure pillen

Het is vaste prik: elk jaar zijn ziekenhuizen weer meer kwijt aan de medicijnen die ze voorschrijven of verstrekken, de medisch specialistische zorg. De kosten voor deze geneesmiddelen stijgen elk jaar zo'n 8 tot 9 procent. Dat komt doordat er meer nieuwe en dure medicijnen op de markt komen. Ook het aantal patiënten neemt toe. In 2017 is er naar verwachting 2,1 miljard betaald voor deze groep medicijnen. In totaal nemen deze pillen zo'n 9 procent van het totale ziekenhuisbudget in beslag.