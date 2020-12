Korpschef: Gebruik je boerenverstand, houd je aan de maatregelen

In een videoboodschap op YouTube zegt Van Essen ‘een beetje bezorgd’ te zijn voor zijn agenten tijdens de jaarwisseling. ,,De jaarwisseling is altijd hectisch en nu is het helemaal bijzonder met de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod. Ik hoop van ganser harte dat collega’s een veilige dienst hebben en weer gezond thuiskomen.”

Van Essen roept mensen daarom op zich aan de maatregelen te houden tijdens deze bijzondere jaarwisseling. ,,Ik doe een oproep aan iedereen: gebruik je boerenverstand, houd je aan de coronamaatregelen voor de gezondheid van iedereen.”

Grootste blunder

In de video laat de 60-jarige korpschef, die al 41 jaar bij de politie werkt, ook weten wat zijn grootste blunder was in zijn carrière. Dat was met oud en nieuw, vertelt Van Essen. ,,Tijdens de jaarwisseling, midden jaren 90, was ik bureauchef in Den Haag. Het ijzelde en was spekglad. Ik riep alle collega’s op: rijd voorzichtig. Ik was nog geen tien minuten op straat of ik reed tegen een geparkeerde auto aan.”

De politie is in veel delen van het land flink opgeschaald om bij eventuele ongeregeldheden te kunnen ingrijpen. In Amsterdam is de inzet tijdens de jaarwisseling zelfs verdubbeld. In sommige gemeenten zijn signalen opgevangen dat er rellen kunnen uitbreken, zoals in Valkenswaard. Daar is extra cameratoezicht geplaatst.

Het Openbaar Ministerie waarschuwt voor het bezit en gebruik van vuurwerk. Omdat dat dit jaar verboden is, kunnen mensen die toch met vuurwerk worden betrapt, vervolgd worden en een strafblad krijgen.