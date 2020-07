Korpsleiding zet landsadvocaat op amateurspeurder na dreigement, undercovers vrezen voor veiligheid

bond slaat alarmPolitieagenten maken zich zorgen om hun veiligheid en die van hun naasten nu een bekende van de politie dreigt de adresgegevens van enkele undercoveragenten bekend te maken. Dat laat politiebond ACP aan deze nieuwssite weten. De bond slaat alarm bij de politie, die een landsadvocaat op de zaak heeft gezet. ,,We willen hiermee een signaal afgeven dat we dit écht niet tolereren”, laat een woordvoerder van het korps weten.

De bij de politie bekende amateurspeurder Jan Huzen dreigt op Facebook de adresgegevens van enkele agenten te publiceren, omdat zij zich onherkenbaar mengen onder betogers bij boerenprotesten. Hij wil hiermee een ‘signaal afgeven’ aan de ‘falende overheid’.

Lees ook Woeste demonstranten openen online klopjacht op undercoveragenten, politiebonden furieus Lees meer

Landsadvocaat

De politie neemt de zaak zeer serieus. ,,Onze landsadvocaat heeft de persoon gesommeerd om de videobeelden en de oproep om privégegevens te delen per direct van zijn Facebook te verwijderen. Doet hij dat niet, volgt er een schadeclaim en gaat justitie kijken of dit strafrechtelijke gevolgen voor hem kan hebben.”

De bezorgdheid van de agenten deelt de korpsleiding. ,,Dit heeft niets meer met normen en waarden te maken.”

Verontrustende telefoontjes

Alleen al bij politiebond ACP zijn na het bericht van deze nieuwssite ‘tientallen verontrustende telefoontjes’ van agenten binnengekomen, waaronder ook van undercoveragenten. ,,De agenten spraken hun bezorgdheid uit over hun eigen veiligheid, maar vooral ook over de veiligheid van hun naasten”, laat de bond weten. ,,Voor de ACP staat de veiligheid van politiemensen voorop.” De bond is na het dreigement direct in gesprek gegaan met de politie. ,,Deze gaf aan dat zij actie zullen ondernemen.”

Het is onduidelijk welke stappen de politie in de richting van Huzen gaat ondernemen. Er wordt in ieder geval een bericht op de interne site van de politie geplaatst, aldus ACP. Een woordvoerder van politie Midden-Nederland bevestigt dat het regionale korps bezig is het een en ander uit te zetten. ,,Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Wel kan ik me heel goed voorstellen dat er agenten zijn die zich zorgen maken om hun veiligheid.”

Intimiderend

Amateurspeurder Jan Huzen is de oprichter van de Facebookgroep ‘Steungroep Boeren & Burgers’. In deze groep zitten bijna 170.000 leden. Huzen post hier berichten over aanstaande boerenacties en de stikstofproblematiek. Nu dreigt Huzen de adressen van undercover-politiemensen die woensdag aanwezig waren bij het boerenprotest in Bilthoven openbaar te maken.

Hij publiceerde alvast het 06-nummer van Hans Schoones, bestuurder van de politievakbond ANVP. Schoones krijgt sindsdien naar eigen zeggen ‘intimiderende telefoontjes’ van boze boeren. Huzen zelf zegt vierkant achter zijn oproep te staan. ,,Die undercoveragenten hebben dit aan zichzelf te danken. En dan neemt zo’n vakbondsbestuurder het ook nog voor hen op. Die man snapt er helemaal niets van. Het moet eens afgelopen zijn met die Russische toestanden hier in Nederland.”

Of hij zich verantwoordelijk voelt voor eventuele incidenten als de adressen daadwerkelijk op straat komen te liggen? ,,Die verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf, niet bij mij.” Huzen reageert overigens gelaten op de brief van de landsadvocaat. ,,Wij gaan het even rustig bestuderen. Geen paniek.”

Vorig jaar werd Huzen nog aangehouden vanwege opruiing in de zaak van de vermiste Willeke Dost. Uiteindelijk bleef het bij een waarschuwing. Wel kreeg hij een proeftijd van een jaar.

‘Alleen bij goede reden publiceren’ Op Facebook circuleren al foto’s en video’s van een aantal agenten. De politie zegt de pagina goed in de gaten te houden. Veel meer dan dat is op voorhand ook niet mogelijk, legt advocaat Gertjan van den Hout uit. „De Algemene verordening gegevensbescherming, de AVG, zegt dat publicatie van privacygevoelige gegevens alleen mag als dat noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van degene die ze publiceert. Als iemand dreigt om bepaalde gegevens van jou openbaar te maken, zou je op die gronden een kort geding kunnen aanspannen om dat te voorkomen.” De eiser kan een verbod op publicatie vragen en daarbij een dwangsom eisen, voor het geval de gedaagde de gegevens toch deelt. Bij zo’n spoedprocedure komt de voorzieningenrechter met een snelle, voorlopige beslissing. ‘Goede kans’ Volgens Van den Hout maken de undercoveragenten een goede kans om via een kort geding publicatie van hun gegevens te voorkomen, mochten zij zo’n zaak aanspannen. „Uiteindelijk is het aan de rechter natuurlijk, maar ik zie hier nog niet zo snel een noodzakelijke en rechtvaardige reden om hun adressen op internet te zetten. Dit lijkt mij een geval van doxing, een verschijnsel waarbij iemand opzettelijk de persoonsgegevens van een ander openbaar maakt om te chanteren of te schokken.” De vraag is wel of een spoedprocedure op tijd komt en daadwerkelijk helpt om iemand tegen te houden. En is het kwaad eenmaal geschied, dan is het heel lastig om een eventuele privacyschending weer ongedaan te maken. Ook een gang naar de rechter levert niet altijd het gewenste resultaat op. Risico „Je zou een schadevergoeding kunnen eisen, naast de eis dat je gegevens worden verwijderd natuurlijk. Maar Nederlandse rechters leggen, ook als ze je gelijk geven, doorgaans maar weinig schadevergoeding op”, legt Van den Hout uit. „Bovendien neem je met een rechtsgang het risico dat je alleen nog maar meer aandacht op jezelf vestigt. Daar moet je wel goed over nadenken.”