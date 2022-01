Kort geding om behandeling leukemiepatiënt afgeblazen: Dilara overgebracht naar Turkije

Dat bevestigt de advocaat van de ouders, Edjer Köse. Aanvankelijk werd een reis naar Turkije als te risicovol voor Dilara Sahin gevonden, maar na contact met de Turkse autoriteiten is daartoe gisteren in de loop van de dag alsnog besloten. Laat in de middag werd de jonge Zwolse met een ic-ambulance vanuit Zwolle naar Schiphol vervoerd, waarna zij met een ambulancevliegtuig naar Turkije is gevlogen.

Volgens de Rotterdamse advocaat was de kans groot dat de rechter in Zwolle zou beslissen dat de behandeling in het Isala-ziekenhuis rechtmatig kon worden beëindigd. ,,De ouders van Dilara nemen nu het risico van het transport, anders zou Dilara deze week zeker komen te overlijden.’’ Het belang een kort geding te voeren verviel met de goedkeuring van de Turkse autoriteiten.

Herstel

Per 1 februari wilden zij de behandeling staken, en omzetten in een palliatieve behandeling. De verwachting was dat zij snel zou komen te overlijden. De ouders konden zich hiermee niet verenigen, mede vanuit oogpunt van geloof. In onderliggende stukken van het kort geding staat dat ‘het aan Allah is om te beslissen over de vraag of Dilara gaat overlijden of niet’.