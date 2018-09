Koude nacht op komst: plaatselijk krabben

Hoewel de zomer nog maar net voorbij is, kan het komende nacht al wat winters aanvoelen. De temperatuur kan dan lokaal namelijk tot onder het vriespunt zakken, zo meldt Weerplaza. Weerman Wilfred Janssen: ,,Het blijft heel lang helder, waardoor het met name op zandgrond flink af kan koelen. Denk aan Twente, de Achterhoek, de Veluwe en op sommige plekken in Brabant."



Hij plaatst daar wel een licht voorbehoud bij. ,,Als er restbewolking is of mist, dan zal de temperatuur minder gaan zakken. Dat werkt namelijk als een soort dekentje. Is dat niet het geval, dan zal de temperatuur één of twee tienden onder het vriespunt zakken."