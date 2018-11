Koude nacht veroorzaakt mist en gladde wegen

In de koudere gebieden kunnen vooral fietspaden, bruggen en viaducten vanochtend vroeg glad zijn, met name in het zuiden, midden en oosten van het land, aldus Weerplaza. Vooral de kleinere fietsbruggen kunnen gemakkelijk glad worden, omdat deze in de nacht het snelste afkoelen. Afgelopen nacht moest plaatselijk zelfs worden gestrooid, ook voor het eerst dit seizoen. Rijkswaterstaat strooide onder meer op de A1 bij Bathmen.



In Twente en de Achterhoek was het het koudst: -3,6 graden. Dicht bij de grond vroor het bijna 6 graden. Het autoverkeer zal vooral last hebben van mistbanken. Die zijn zeer plaatselijk: op de ene plek is het zicht 2000 meter, iets verderop minder dan 100 meter. Wel is de verwachting dat de mist in de loop van de ochtend weer verdwenen is.