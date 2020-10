‘Krijg lekker de tering’, aldus Caloh Wagoh. Maar zaak om club te verbieden wordt uitgesteld

Het Openbaar Ministerie wil motorclub Caloh Wagoh laten verbieden, omdat de club ‘structureel en onlosmakelijk’ verbonden is met criminaliteit. Zo wordt een groot aantal leden vervolgd vanwege betrokkenheid bij moorden die in opdracht van Ridouan Taghi gepleegd zouden zijn. Maar tot een inhoudelijke behandeling van de zaak kwam het vandaag niet.

Tijdens de zitting in de beveiligde rechtbank de Bunker in Amsterdam vroeg advocaat Anis Boumanjal namens een drietal leden om de zaak op een later moment te behandelen. Dit omdat de president van de club, Delano R., niet geweten zou hebben van de zaak. R. zit op dit moment gedetineerd, omdat hij wordt verdacht van een aantal moorden. Tot de zitting had niemand zich namens de club gemeld bij de rechtbank.

Tot vandaag. Volgens Boumanjal hebben de drie leden geen ‘jurisdictie’ om zich namens Caloh Wagoh te verweren tegen wat het Openbaar Ministerie (OM) wil inbrengen. En ook Boumanjal zegt dat hij niet het mandaat heeft om een inhoudelijk verweer te voeren. Hij vroeg daarom de zaak aan te houden. ,,De club verdient wel een eerlijke kans zich te verdedigen.”

‘Krijg lekker de tering’

Het OM zei dat de club wel op de hoogte is gesteld van de rechtszaak, door een mail te sturen naar het adres dat op de site van de club stond. Maar op een mail van de rechtbank afgelopen zomer naar de club, waarin onder meer de datum en locatie van de zaak werden aangekondigd, kwam een dag later de volgende reactie: ‘Krijg lekker de tering, met vriendelijke groet Caloh Wagoh MC’.

De rechtbank besloot de zaak aan te houden, omdat ze van mening is dat de leden die zich meldden bij de rechtbank de tijd moeten krijgen om kennis te nemen van het dossier en zich inhoudelijk voor te bereiden. Daarom zag de rechtbank zich genoodzaakt de inhoudelijke behandeling op een ander moment te bespreken. Dat gebeurt in december.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Fusie tussen clubs

Caloh Wagoh heeft in Nederland enkele honderden leden. De club is voortgekomen uit de Haagse bende Crips. In 2016 is deze bende met de motorclub Trailer Trash Maro Djipen MC samengevoegd tot Caloh Wagoh. Niet lang daarna raakte de club voor het eerst in opspraak, toen enkele leden werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van Panorama. Inmiddels zitten verschillende leden van de club vast in het megaproces Eris, waarin leden worden vervolgd voor een groot aantal onderwereldmoorden. Deze zouden zijn uitgevoerd in opdracht van Ridouan Taghi.

Volgens het OM leverde Caloh Wagoh ‘moorden op bestelling’. Van een motorclub zou volgens het OM helemaal geen sprake zijn. ,,Veel leden hebben niet eens een motorrijbewijs”, zei een officier van justitie tijdens een eerder proces rondom de club. Caloh Wagoh is niet de eerste club die het OM wil laten verbieden. Eerder werden de Bandidos, Satudarah, Hells Angels en No Surrender verboden door de rechtbank. Het hoger beroep van de Hells Angels is nog niet afgerond.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.