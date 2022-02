Kritiek op visserijbeleid inzake duurzame investeringen

De komende jaren moet er veel gebeuren in de visserij. Zo vindt de overheid dat de vloot moet werken aan minder brandstofverbruik, minder bodemberoering en minder bijvangst. Ook is er nog veel onduidelijk over waar er in de toekomst gevist kan worden door windparken en afgesloten gebieden. Vanuit de Europese Unie wordt ook gedreigd met een verbod in 2030 op Nederlands belangrijkste vismethode, de boomkor. Dat is de enige manier op dit moment om tong te vangen, de soort waar Nederland 75 procent van het Noordzee-quotum van in handen heeft.