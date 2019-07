Kroongetuige: hoofdagent en boa omgekocht door topcrimineel Taghi

Een Utrechtse hoofdagent en een Amsterdamse ambtenaar hebben als corrupte contacten jarenlang gewerkt voor de bende van topcrimineel Ridouan Taghi. Dat verklaart kroongetuige Nabil B., die lange tijd actief was voor dezelfde organisatie. Deze krant heeft een verklaring hierover ingezien. De agent is twee weken geleden strafontslag aangezegd.

De kroongetuige vertelt in zijn relaas bij de politie dat een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) van wie hij informatie kocht, de ex-vriendin van zijn oudste broer is. De betrokken vrouw werkte als ambtenaar bij een bedrijf dat parkeercontroles uitvoert en parkeervergunningen uitgeeft voor de gemeente Amsterdam. Zodoende had ze ook toegang tot kentekengegevens. Volgens de kroongetuige gaf hij kentekens aan haar door, zodat zij daar namen en rugnummers bij kon zoeken. Per keer dat ze dat deed ontving ze 100 tot 150 euro. In de verklaring zijn de naam van de ex-vriendin en de broer weggelakt, om veiligheidsredenen. Een van de kentekens die de vrouw opvroeg, was het kenteken van de auto waarin misdaadblogger Martin Kok reed toen hij werd vermoord.

Een andere broer, Reduan (41), werd een week nadat Nabil kroongetuige werd vermoord. Aangenomen wordt dat dit is gedaan uit wraak voor feit dat Nabil overliep naar justitie. Het OM heeft inmiddels aangegeven dat het de risico's onvoldoende heeft ingeschat. Het Parool onthulde zelfs dat de recherche al in 2017 wist dat Taghi wraakzuchtig was.

Duizenden euro's

De beweringen die de kroongetuige doet over de Utrechtse hoofdagent zijn door de rijksrecherche onderzocht en hebben geleid tot een aantal serieuze verdenkingen tegen de Utrechtse agent. Hem is twee weken geleden strafontslag aangezegd, zo blijkt uit een mail van de politieleiding die door deze krant is gelezen. De Utrechter zocht meermaals op verzoek van de kroongetuige naar bepaalde personen of foto’s binnen de politiesystemen. De kroongetuige werd op zijn beurt weer geïnstrueerd door Saïd Razzouki, die net als Ridouan Taghi voortvluchtig is en wordt gezien als Taghi’s rechterhand. Met het verkopen van informatie zouden ‘duizenden euro’s’ gemoeid zijn. Het OM heeft inmiddels vervolging tegen de agent ingesteld.

Onlangs is ook een agent in Amsterdam aangehouden vanwege het lekken van politie-informatie naar de groepering rond Taghi, melden goed ingevoerde bronnen. Deze Amsterdamse agent is niet door de kroongetuige genoemd, maar door intern onderzoek van de politie in beeld gekomen. Deze agent is inmiddels op vrije voeten, maar is nog steeds verdachte. Bronnen stellen dat hij op oneigenlijke tijdstippen opvragen deed in het politiesysteem. Als medewerker van de afdeling Dienst Regionale Informatieorganisatie had hij toegang tot tactische gegevens over politieonderzoeken. Uit onderzoek zou zijn gebleken dat de opgevraagde data steeds betrekking hadden op de bende van de voortvluchtige Taghi.

Klap in het geziccht

Al langer zijn er grote zorgen over ambtelijke corruptie binnen de politie. Volgens Jan Struijs, voorzitter van politiebond NPB, is het feit dat agenten gepakt worden in verband met corruptie fnuikend voor het vertrouwen in de politie. ,,Dit nieuws is voor elke politieman- of vrouw een klap in het gezicht.”