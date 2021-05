Kroongetuige Nabil B. schort deal met OM in moordproces Taghi op

B. zou vandaag verklaren tijdens een zitting in het proces dat onder andere draait om Ridouan Taghi, maar is niet verschenen. Volgens zijn advocaten komt het OM stelselmatig afspraken niet na met betrekking tot veiligheidsmaatregelen voor B. en zijn gezin. ,,Het OM faalt op ieder vlak”, aldus de advocaten. ,,B. heeft gezegd: tot hier en niet verder.” De kroongetuige wil achter gesloten deuren een toelichting op zijn besluit geven, maar het OM verzet zich hiertegen.



Een van de advocaten die B. bijstaat, Onno de Jong, gaf kort uitleg: ,,De problemen die onze cliënt ondervindt in de besprekingen met het OM die gaan over veiligheid van hem en zijn gezin zijn zo ernstig dat hij het niet verantwoord vindt om op deze weg door te gaan.” Volgens de officier van justitie zouden besprekingen omtrent de veiligheidsmaatregelen geen onderdeel van het strafproces moeten zijn.



De problemen die B. ondervindt, hebben betrekking op ‘specifieke veiligheidsaangelegenheden’, aldus De Jong. ,,Afspraken worden niet nagekomen. Er wordt geprobeerd om betrokkenen onder druk te zetten en ons als advocaten van alle kanten te weren. Dit moet ophouden. Dus, heeft onze cliënt gezegd, schort ik mijn medewerking aan dit proces op. Laat het OM maar eens aan tafel komen. Dit is aan hen.’’



De inhoudelijke behandeling van de zaak gaat gewoon verder.