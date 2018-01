Kruidvat stopt helemaal met verkoop van sigaretten

Winkelketens Kruidvat en Trekpleister stoppen volledig met de verkoop van sigaretten. In alle 1373 filialen in Nederland en België wordt de verkoop van rookwaren helemaal afgebouwd.

Kruidvat en Trekpleister zijn de eerste grote retailers in Europa die tabak in de ban doen. Het management van beide winkelketens vindt dat de verkoop van rookwaren niet meer past bij het imago van Kruidvat en Trekpleister, die zich steeds meer presenteren als gezondheidswinkels. Kruidvat heeft in Nederland 933 filialen, Trekpleister 190. In België telt Kruidvat nog eens 250 winkels.

Volledig scherm Kruidvat-topman Gerard van Breen in de Woudenbergse Kruidvat. © Thijs Rooimans ,,We kunnen het eigenlijk gewoon niet meer maken,’’ zegt CEO Gerard van Breen van A.S. Watson Health & Beauty Benelux, het moederbedrijf van beide ketens. ,,Gezondheid neemt een steeds belangrijkere plaats in in onze winkels. Tabak past daar gewoon niet meer bij.’’

Hoewel de sigarettenverkoop voor de ketens slechts een ‘extra service-artikel’ is, maakt rookwaar toch enkele procenten uit van de jaaromzet. De afbouw van de sigarettenverkoop zal dan ook in fases gaan. Aan het eind van dit jaar zullen sigaretten niet meer te koop zijn in tweederde van alle filialen. In de loop van 2019 is bij geen enkele Kruidvat of Trekpleister in Nederland en België nog een sigaret te vinden.

,,Sigaretten zijn geen illegaal product. Dus we gaan de voorraden wel gewoon opmaken, niet weggooien. Anders is het ook gewoon financieel een te zware klap,'' zegt Van Breen, op de vraag waarom Kruidvat niet per direct stopt met sigarettenverkoop. ,,Het is vooral belangrijk dat we het besluit genomen hebben. En het gaat ook niet heel traag, hè. In de eerste nieuwe en verbouwde winkels is al geen sigaret meer te koop. En in de loop van dit jaar zal dat al bij tweederde van alle winkels het geval zijn.’’

Uit het zicht

Kruidvat en Trekpleister komen voort uit de supermarktbranche waardoor de beide winkelketens van oudsher nog steeds sigaretten verkopen. Wel is het bedrijf jaren geleden al begonnen de rookwaren zoveel mogelijk uit het zicht van de klant te houden.