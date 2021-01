Kunnen de kenners hun mening eerst bespreken in een besloten call, voordat ze naar talkshows gaan?

Eén persoon op bezoek wakkert ongehoor­zaam­heid aan: ‘Dit gaan we niet doen’

20:07 Alle aandacht ging de afgelopen dagen naar de avondklok, maar het aangescherpte dringende advies voor bezoek thuis is voor veel mensen veel ingrijpender. Eén persoon per dag is sinds gisteren het maximum. Maar dat wakkert bij velen de burgerlijke ongehoorzaamheid aan. Want moeten opa’s en oma’s nu loten om hun kleinkinderen nog te kunnen zien?