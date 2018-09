'Kunstkenner Jan Six vindt opnieuw Rembrandt'

De Amsterdamse kunsthistoricus Jan Six (39) heeft wederom een schilderij van Rembrandt ontdekt. Dat deed hij in 2014 bij veilinghuis Lempertz in Keulen, zegt hij in een gesprek met De Volkskrant. Op het schilderij wordt een Bijbelse scène afgebeeld.

Six denkt dat het een Rembrandt is, omdat een van de figuren op het schilderij een zelfportret van de schilder is. Dat is een methode die Rembrandt vaker gebruikte, volgens Six. Ook de moeder van Rembrandt was afgebeeld op het schilderij.

De prijs was getaxeerd op ongeveer 150.000 euro, maar het doek ging weg voor het tienvoudige, omdat de Amerikaanse kunsthandelaar Otto Naumann ook dacht dat het een Rembrandt was.

Six treedt nu pas met het nieuws naar buiten, omdat het lang kan duren voordat het is bevestigd.

Portret van een jongeman

Als het nieuws klopt dan is het de tweede keer in 44 jaar dat er een Rembrandt is ontdekt. Kunsthandelaar Six kwam in mei ook al naar buiten met de ontdekking van een Rembrandt. Het ging toen om het schilderij Portret van een jongeman.

Jan Six zag het onbekende schilderij in een catalogus en wist direct dat hij een bijzondere vondst te pakken had. Volgens de kunsthistoricus herkende hij de Rembrandt onder andere door de observerende blik van de jongeman, dit zou typerend voor portretten van Rembrandt zijn.

In een jaar deed hij zelf veel onderzoek en liet hij diverse experts het doek bekijken. Toen Ernst van de Wetering, leider van het Rembrandt Research Project, zijn vermoedens bevestigde, besloot Six er een boek over te schrijven.