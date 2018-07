Help jij de vogeltjes de kurkdroge zomer door?

Wie in de tuin vogels met een open snavel ziet, weet het zeker: die heeft het hartstikke heet. ,,Vogels kunnen nog wel water vinden, maar ze moeten veel verder vliegen dan normaal. De droogte maakt het vooral voor weidevogels en merels zwaar. Merels zijn bezig aan hun tweede broedsel, maar er is geen regenworm te vinden voor ze. Pieren en emelten zitten die in de grond waar het nog niet is uitgedroogd’’, zegt Chris-Jan van de Heijden van de Vogelbescherming.



Net als in barre winters een schaaltje vogelzaad is nu een schaaltje met schoon water perfect om de vogels te helpen. ,,Ze hebben het dan makkelijker om te drinken en ze kunnen een bad nemen om hun verendek in goede conditie te houden.’’

Muggen

Goed nieuws: de droogte maakt ook het leven van de mug zuur. Nadat eerst de alarmbellen afgingen dat door de hitte een muggenplaag zou volgen heeft het vervelende insect nu last van de droogte. Alle waterplasjes, halfvolle gieters, regentonnen en poelen staan droog. Muggen hebben daardoor veel minder plaatsen waar hun larven tot wasdom kunnen komen. ,,Dat kan rond het huis voor veel minder muggen zorgen,’’ zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. ,,In één liter water in zo’n vergeten emmer kunnen anders wel honderd muggenlarven zitten.’’



Er zijn wel muggen, maar veel minder dan in een normale natte Nederlandse zomer. ,,Maar lokaal kan het verschil enorm zijn. Stromende sloten kunnen nu stilstaand water bevatten en dat is ideaal voor de muggenlarf.’’ Van Vliet roept mensen op om via muggenradar.nl de overlast van muggen te melden om zo beter inzicht te krijgen in de gevolgen van de droogte.

Gele grasvelden