Kwart van Nederlanders geeft toe: ‘Ik vind mijn partner niet eens aantrekkelijk’

Een kwart van de seksueel actieve Nederlanders vindt de eigen partner niet aantrekkelijk genoeg om er goede seks mee te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Christine le Duc, de grootste en oudste aanbieder binnen de erotiekbranche. In België geeft meer dan de helft toe zich niet (meer) seksueel aangetrokken te voelen tot hun partner. ,,Concluderend kunnen we zeggen dat er zowel in Nederland als in België werk aan de winkel is”, stelt Audrey van Ham, CEO van Christine le Duc.

Uit het onderzoek met drieduizend ondervraagden blijkt dat Nederlanders in zijn algemeenheid een stuk tevredener over hun seksleven zijn dan onze zuiderburen. Slechts zestien procent van de seksueel actieve Belgen geeft aan ‘zeer tevreden’ te zijn met hun seksleven, tegenover ruim een kwart van de Nederlanders.

‘Ik schrik ervan’

Ondervraagden blijken het minst tevreden over de variatie in bed, het niet waarmaken van seksuele fantasieën en over de hoeveelheid seks. Over dat laatste heerst vooral in België veel ontevredenheid. Meer dan de helft van de ondervraagde vrijgezellen geeft in alle eerlijkheid toe al langer dan een jaar geen seks meer te hebben gehad.

Bij de Nederlanders is dit slechts bij 4,5% van de ondervraagden het geval. Audrey van Ham, CEO van Christine le Duc, is verbijsterd. ,,Ik had niet verwacht dat er zo’n groot verschil in tevredenheid van het seksleven zou zitten tussen de Nederlanders en Belgen en ben er dan ook best van geschrokken.”

Partner een plezier doen

Vaak (goede) seks hebben is voor veel Nederlanders een belangrijk onderdeel van hun leven, blijkt uit het onderzoek. Zo zou negen op de tien van de ondervraagden het liefst elke dag seks willen hebben. Een enorm verschil met de Belgen, waarvan slechts zestien procent van de ondervraagden het liefst dagelijks of meerdere keren per week de lakens met iemand zou willen delen. Volgens Christine le Duc is het opmerkelijk dat het vooral vrouwen zijn die vaker met hun partner de liefde zouden willen bedrijven. ,,Dit weerlegt de aanname dat vrouwen over het algemeen minder zin in seks zouden hebben.”

Over het wel of niet krijgen van een orgasme is de vrouw overigens niet altijd eerlijk. Maar liefst de helft van de seksueel actieve Belgische vrouwen faket wel eens een orgasme, tegenover een kwart van de Nederlandse vrouwen. Degenen die dat wel eens doen, doen dat vooral om hun partner een plezier te doen, om hun partner niet te kwetsen of omdat een orgasme te lang uitblijft. Een andere reden kan ongemak zijn: van de vrouwen heeft ruim veertig procent wel eens pijn bij het vrijen, vier procent heeft dit zelfs altijd.