‘Laat je tieten zien’, kreeg een gevangene te horen: anders mocht ze niet bellen

Het is een voorbeeld van het machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag dat volgens een groep ex-gedetineerden en een advocaat aan de orde van de dag is in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Zij vragen om maatregelen, want de wantoestanden achter de muren van de gevangenis gaan zelfs zo ver dat sprake zou zijn van verkrachtingen van gedetineerden door gevangenismedewerkers. Dit is het verhaal van zes ex-gevangenen en advocaat Johan Oosterhagen.