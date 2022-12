Laatst levende bekende NSB’er, de ‘Schrik van Roden’, op 103-jarige leeftijd overleden

Oud-NSB’er Jacob Luitjens is woensdag op 103-jarige leeftijd overleden. Luitjens, beter bekend als ‘de Schrik van Roden’, was de laatst levende bekende NSB’er van Nederland, schrijft Trouw , dat zijn dood meldt.

Sinds de jaren 80 was Luitjens één van de meest besproken oud-NSB’ers van Nederland. Hij gold als symbool ‘van alles wat fout was in de oorlog’, maar was ook een ‘kleine vis’ die onterecht de aandacht van een belangrijk nazi kreeg, en daar zijn leven lang door achtervolgd werd. Trouw schrijft dat zijn dood het einde van een tijdperk markeert.

Luitjens spoorde vele onderduikers en verzetsstrijders op. Na de oorlog vertrok hij naar Paraguay en werd in 1948 bij verstek veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het bieden van hulp aan de vijand. In 1961 emigreerde hij naar Canada, waar hij in Vancouver een bestaan opbouwde als lector in de plantkunde: hij werd hoogleraar en botanicus op de Universiteit van Brits-Columbia. Nadat zijn geschiedenis duidelijk werd, verloor Luitjens begin jaren 90 zijn Canadese nationaliteit en werd hij overgebracht naar Nederland, waar hij een gevangenisstraf van 28 maanden uitzat. Hij bleef vervolgens tegen zijn zin in in Nederland wonen, als stateloos burger.

Schurk

Vorig jaar ging de krant in de podcastreeks De Schrik van Roden op zoek naar hem, als laatst levende oud-NSB’er. Was hij wel zo’n grote schurk, en hoe keek hij zelf terug op zijn oorlogsdaden? Historici kwamen tot de conclusie dat Luitjens slechte dingen had gedaan, maar dat zijn rol groter werd gemaakt dan daadwerkelijk het geval was. Luitjens zelf wilde niet veel kwijt over de oorlog. Hoewel hij nog ‘goede herinneringen aan de NSB’ had, vond hij het ook ‘verschrikkelijk’ wat er met de Joden was gebeurd, waar hij tijdens de oorlog naar eigen zeggen geen weet van had.

Luitjens woonde in het Friese havenstadje Lemmer, en overleed in het bijzijn van zijn drie kinderen, die vanuit Canada en Noorwegen overgevlogen waren.