Laatste week van het jaar verloopt wisselvallig, zacht en soms met flink wat wind

Morgen, tweede kerstdag, trekt in de ochtend een gebied met actieve buien van west naar oost over het land. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen vrijwel droog met wat zon, maar met name het noorden van het land blijft in de avond wel gevoelig voor enkele buien. In de avond en nacht zorgen relatief koude lucht en opklaringen ervoor dat we de koudste nacht van de week beleven.