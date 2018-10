Lachgas populair: gebruik onder studenten stijgt

Volgens het Trimbos-instituut is het gebruik van lachgas is de laatste jaren in opkomst. Het gas wordt steeds vaker als partydrug gebruikt in het uitgaansleven en in de privésfeer. Lachgas is met name populair, omdat het gemakkelijk te verkrijgen is, ook wordt het gezien als een relatief onschuldig middel. Vaak wordt het gas door middel van een slagroomspuit of cilinder in een ballon gespoten, waarna de lucht uit de ballon wordt ingeademd.



Het gebruik van de patronen zorgt voor een kortdurende, maar sterke roes. Het bewustzijn daalt en de gebruiker kan door het tijdelijke zuurstoftekort duizelig worden of hoofdpijn krijgen. Ook verwardheid, misselijkheid, gevoelloosheid of tintelingen en flauwvallen zijn bekende effecten van het gebruik van lachgas. In combinatie met alcohol en/of drugs worden deze effecten nog eens versterkt. De negatieve gezondheidseffecten op lange termijn zijn concentratieproblemen, vermoeidheid en duizelingen. Hoe vaker en meer lachgas wordt gebruikt, hoe vaker deze effecten optreden. Lachgas blijkt ook zeer verslavend. Webwinkel Bol.com stopte begin 2018 met de verkoop van lachgaspatronen. De gevolgen van het inhaleren van de metalen capsules blijken op langere termijn gevaarlijker dan gedacht.