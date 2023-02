Ladderzatte scooterrijder vloert ouder stel: ‘Kent u die plekken met kaarsjes en bloemen?’

Omstreden debatavond over klimaat gecanceld: 'Wijzen elke oproep tot geweld af’

Een debatavond die over ruim twee weken in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam zou plaatsvinden, is geannuleerd. Tijdens de avond zou gereflecteerd worden op de vraag of er geweld gebruikt moet worden om de aanpak van de klimaatcrisis af te dwingen. Twee deelnemers lieten zondag weten af te zien van hun komst.