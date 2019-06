Lagere straf voor veroorzaker zwaar ongeluk vader Jeppe en zoon Mees (6)

Michel J. had die middag de nodige biertjes gedronken. Toen hij zonder enige noodzaak een langzaam rijdende auto wilde inhalen, zag hij dat er nog een auto vlak daarvoor reed. Toen hij ook daar voorbij wilde, zat de rijbaanscheiding in de weg. In plaats van te remmen, gaf hij gas bij en bleef links rijden. Toen hij naar rechts wilde, stak daar net De Lange over met zijn kind. J. reed frontaal tegen de slachtoffers op.



Jeppe en Mees raakten bij het ongeluk zwaargewond. Beiden hebben nog altijd zwaar last van het toegebrachte hersenletsel. Ze zijn zichzelf niet meer, vergeetachtig en kunnen slecht tegen prikkels. Dat naast allerlei andere klachten. Jeppe kan mogelijk nooit meer werken, vertelde hun advocate tegen het hof.



Michel J. was in hoger beroep gegaan, omdat hij vond dat er geen sprake was van roekeloosheid. Daar gaat het hof dus in mee. ,,Roekeloosheid grenst aan opzet.’’ Wel stelt het hof dat J. levensgevaarlijke risico’s nam.