Lagere straffen door deals in rechtbank: ‘Maar je gaat niet onderhandelen in moordzaak’

Update Vier mannen veronge­lukt in Friesland, niet eerste dodelijke drama op ‘gevaarlij­ke’ weg

Bij een eenzijdig ongeluk in het Friese Jirnsum zijn zaterdagavond vier mannen om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten raakte van de weg, knalde tegen een boom en belandde in een sloot. Het is niet het eerste ongeval met dodelijke afloop op deze weg, die bekend staat als ‘gevaarlijk’.