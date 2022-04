Lale Gül: ‘Ik ga op vakantie met m’n vriend, dat zou in mijn vorige leven niet kunnen’

Het is warm in Güls donkere appartementje in Amsterdam. Terwijl ze met een mok koffie in haar hand op haar grijze bank neerstrijkt excuseert ze zich: ze is pas net thuis, en dat had ze niet zo gepland. Een etentje aan het strand was de vorige avond zó gezellig geweest dat ze de tijd was vergeten. Ze had dus nog maar een wijntje genomen en was daarna bij haar vriend blijven slapen.