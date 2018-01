Land plat, duizenden gestrand

Voetgangers, fietsers en auto's worden omver geblazen. Net als opvallend veel vrachtwagens. De VerkeersinformatieDienst (VID) telt 66 omgewaaide trucks. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) laat onderzoeken waarom vrachtwagens ondanks code rood toch de weg op zijn gegaan. Ze wil hierover in gesprek met de transportsector om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen. ,,De overheid geeft code rood toch niet voor niets.''



Vakbond CNV Vakmensen is een onderzoek begonnen, zegt bestuurder Tjitze van Rijssel. ,,Laten we al die vrachtwagens maar doorrijden, alsof we gek zijn? Misschien moeten we maar gewoon duidelijk zijn: bij code rood een rijverbod voor vrachtwagens. Dat is een stuk veiliger voor iedereen.''



Transportverzekeraar TVM pleit ervoor weeralarmen en waarschuwingen voortaan ook in het Engels te verspreiden, omdat een groot deel van de gedupeerde truckers uit het buitenland komt.



Het openbaar vervoer is de hele dag ernstig ontregeld. Het vliegverkeer op Schiphol wordt 's ochtends even stilgelegd. Pas na het middaguur komt het vliegverkeer op gang.