Landelijke staking ziekenhuizen op 16 maart, alleen spoedzorg

NS vertrekt na twintig jaar uit het Verenigd Koninkrijk

De Nederlandse Spoorwegen hebben dochter Abellio in het Verenigd Koninkrijk verkocht aan het Britse management. Dit heeft de spoorvervoerder bekendgemaakt in een interne mededeling die in handen is van het ANP. Met de stap komt er er een einde aan de aanwezigheid van de NS in Groot-Brittannië, waar de onderneming sinds 2003 actief was.