Landelijke test met appende wijkagenten in Twente

De nieuwe app 'Mijnbuur' moet burgers in direct contact brengen met wijkagenten die snel hulp kunnen verlenen bij problemen. De landelijke test draait in Hengelo en Rijssen.

Meerdere Twentse wijkagenten werken mee aan de ontwikkeling van Mijnbuur, een app waarin buurtbewoners en agenten direct met elkaar in contact kunnen komen om problemen op te lossen. Het gaat om wijkagenten uit de wijk Groot Driene in Hengelo en dienders uit Rijssen.

Mijnbuur is een applicatie die 'buurtapps' - gepreksgroepen voor buren in WhatsApp - moet vervangen. "In die groepen ontstaan vaak lange discussies en dat leidt tot ergernis", zegt ontwikkelaar Ancel Gerla van Mijnbuur. "Door de stroom aan berichten gaat een telefoon namelijk constant af, terwijl veel meldingen niet voor alle lezers relevant zijn." In de nieuwe app kunnen gebruikers een gesprek starten in vier categorieën: 'nieuwtjes', 'helpen', 'overlast' en 'onraad'. Daarna kan de starter zelf kiezen wie het bericht moet ontvangen.

Snellere oplossing

Bij meldingen over overlast of onraad kan direct de wijkagent aan het gesprek worden toegevoegd. Gerla: "Denk bijvoorbeeld aan het melden van geluidsoverlast, of de aanwezigheid van verdachte personen. Een wijkagent kan vervolgens tips geven om het probleem op te lossen, maar ook aangeven zelf naar de plek van de melding te gaan." Op die manier moeten problemen tussen burgers die er zelf niet meer uitkomen, sneller worden opgelost.

Sinds kort zijn ook medewerkers van de gemeente Rijssen-Holten 'aangesloten' op de app, zodat ook problemen die niet bij de politie thuishoren - "bijvoorbeeld hondenpoep" - snel kunnen worden verholpen.

Tips

Ondanks het enthousiasme over de applicatie blijft Gerla realistisch: "Het is niet onze bedoeling om 112 te vervangen, daarvoor is een app niet snel genoeg. Maar het is wel goed om de buurt te waarschuwen na een inbraak, zodat de wijkagent vervolgens tips kan geven om erger te voorkomen."

Wijkagenten hoeven bovendien niet bang te zijn dat ze altijd beschikbaar moeten zijn. "We testen momenteel of we de afdeling webcare van de politie Twente kunnen aansluiten, zodat zij kunnen reageren als de wijkagent dat even niet kan."