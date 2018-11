'Landmacht moet inzetten op slimmere wapens'

Politie op twee plaatsen slaags met jongeren: klappen over en weer

4 november De politie is vannacht op twee plaatsen gewelddadig in aanraking gekomen met groepen jongeren. In Oerle, bij Veldhoven, keerde een groep van ongeveer vijftien man zich tegen de politie. Dat gebeurde nadat agenten een 18-jarige jongen uit Eindhoven aanhielden. In het Zeeuwse Zaamslag moesten agenten met getrokken wapenstok een grote groep jongeren uit elkaar drijven.