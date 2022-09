‘Landverraders’, roepen ze naar bedrijf dat omgekeerde vlaggen verwijdert: ‘Wij doen gewoon ons werk’

Na 7 jaar nieuw onderzoek naar in Oeganda verdwenen studente Sophia Koetsier

In Oeganda wordt opnieuw onderzoek gedaan naar de verdwijning van de Amsterdamse studente Sophia Koetsier, die in oktober 2015 op 21-jarige leeftijd spoorloos verdween in een wildpark. Dat schrijft Het Parool.

27 september