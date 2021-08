Lars (18) mag niet met gelakte nagels achter Jumbo-kassa: ‘Te belachelijk’

Sinds een maand lakt Lars van Veen zijn nagels. In verschillende kleurtjes, en netjes verzorgd. De 18-jarige kassamedewerker van Jumbo vindt het mooi en stijlvol staan. Ook achter de kassa krijgt hij leuke reacties: „Ik heb veel complimenten gehad van klanten”, vertelt Lars aan deze krant. „Eigenlijk hoor ik alleen maar positieve geluiden.”



Des te rauwer viel het gesprek op zijn dak, dat hij gisteren voerde op kantoor bij Jumbo in Glanerbrug. Supermarkteigenaar Radjen Lochan vertelde klachten te hebben ontvangen over de ‘jongen met nagellak’ en vroeg Lars zijn gelnagels er binnen twee weken af te halen. Een andere optie kreeg hij niet. De verbouwereerde kassamedewerker trok daarop zijn conclusies en dient vandaag zijn ontslag in bij de supermarkt.



„Ik vind het te belachelijk voor woorden. Laat mij gewoon mezelf zijn”, zegt Lars. „Het kwam niet eens in me op om dit van tevoren te bespreken in de winkel. Als dames achter de kassa nagellak op mogen doen, is het voor mij vanzelfsprekend dat ik dat ook zou moeten kunnen, toch?”