Lars ontsnapte aan de dood nadat vuurwerkbom in z’n gezicht ontplofte

Moeder die haar vier kinderen voor de tweede keer ontvoerde zit in Polen: ‘Ik kom niet terug’

Debra Yakhouski-van der Veen, die afgelopen weekeinde voor de tweede keer haar vier kinderen uit Zwolle ontvoerde, is opnieuw in Polen. Dat zegt ze in een interview met de Stentor. Ze zegt haar kinderen te hebben meegenomen omdat het voor hen onveilig was bij hun vader in Zwolle en is niet van plan om terug te keren of de kinderen vrijwillig af te staan.

20:34