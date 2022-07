Laura Dekker: ‘Heb me erbij neergelegd dat ik altijd het zeilmeisje blijf’

Man stort in als hij vier jaar cel tegen zich hoort eisen: ‘Ga m’n dochter vreselijk missen’

,,Dan kan ik me net zo goed ophangen.” Een 53-jarige Spijkenisser stortte woensdag in toen hij in de rechtbank hoorde dat justitie vier jaar cel tegen hem eist voor het witwassen van 3,3 ton, gesjoemel met bitcoins en handel in xtc.

8 juli