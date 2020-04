Leden motorbende Caloh Wagoh aangehouden voor moord op Belgische zakenman Stefaan Bogaerts

De politie heeft dinsdag twee leden van motorclub Caloh Wagoh aangehouden op verdenking van het doodschieten van de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts in 2017. Een van de verdachten is de 49-jarige Jack S., die al vast zat vanwege betrokkenheid bij een ander zwaar misdrijf. De andere verdachte zat al eerder vast voor de moord., maar werd destijds vrij gelaten wegens gebrek aan bewijs.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft nieuw bewijs geleid tot de aanhouding van de twee. Het OM ziet de twee als de schutters. Jack S. zat al enige tijd vast, omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het beschieten van een villa van een crimineel in Doorn. De opdracht voor het beschieten van deze villa werd volgens kroongetuige Tony de G. gegeven door topcrimineel Ridouan Taghi. Het OM stelt dat Jack S. vandaag in zijn cel is aangehouden voor de moord op Stefan Bogaerts. De kroongetuige heeft verklaard dat S. zich binnen de club bereid toonde om moorden te plegen. Hij was lid van de Haagse afdeling van de motorclub. De andere moordverdachte is een 33-jarige Hagenaar.

Ander belangrijk bewijs dat het OM gebruikt zijn chatberichten die zijn verstuurd met versleutelde PGP-telefoons. Caloh Wagoh-president ‘Keylow’ filmde en fotografeerde deze dialogen en bewaarde deze op externe harde schijven. De recherche is er in geslaagd deze te openen, en heeft deze dialogen kunnen lezen. Op basis van dat bewijs werd een jaar geleden een groot aantal nieuwe verdachten aangehouden. Ook konden al gesloten moordonderzoeken worden heropend. Of deze nieuwe verdenkingen hieruit voorkomen is nog onduidelijk.

