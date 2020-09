‘Leef elke dag met de dood voor ogen, ga ’s avonds niet slapen met ruzie’

Juwelier aan beterende hand na mislukte overval: ‘Ik kon mij een week lang niet bewegen’

3 september Of de afspraak in Middelburg toch wel door kon gaan vanwege de steekpartij, vroeg een klant van juwelier ’t Gouddoppertje aan eigenaresse Joke van der Have. Die was op dat moment in het filiaal in Goes en wist nog van niks. Toen ze daar de beelden van de bewakingscamera’s in Middelburg bekeek, schrok Van der Have zich wezenloos. Achterin de winkel waar zij met haar man boven woont, lag overal bloed.