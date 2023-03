Leerlingen op deze school kunnen niet meer op Whatsapp en TikTok: ‘Heb nu minder onvoldoendes’

Gerard Sanderink geschorst als topman bij Oranjewoud en Strukton

Gerard Sanderink is per direct geschorst als topman van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Oranjewoud. De raad van commissarissen neemt nu de leiding over ‘in het belang van de ondernemingen, medewerkers en andere stakeholders van de ondernemingen’. Sanderink kan geen beslissingen meer nemen namens de genoemde ondernemingen, aldus een verklaring.