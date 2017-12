Leeuw doodgebeten door soortgenoot voor ogen bezoekers Burgers' Zoo

Thor, rond de tien jaar oud, is samen met broer Zeus een eigen kweek van het park. Twee jaar geleden zijn daar vier vrouwtjes uit Denemarken bij gekomen om een harem te vormen. Vrij kort daarna werd een van de vrouwtjes na een gevecht dood aangetroffen. Vervolgens is Zeus naar een andere dierentuin verhuisd.



Nu is er dus opnieuw een leeuw gedood. ,,We waren nog in de opbouwfase van de groep, het wijfje dat gedood is was de laagste in de orde. Maar niets wees erop dat dit zou gebeuren’’, zegt Schoo. ,,Het gebeurt wel vaker dat leeuwen met elkaar vechten, en dat kan er soms heftig aan toe gaan. Het kan zijn dat de leeuw niet heeft willen doden, maar dat het door zijn kracht per ongeluk is gebeurd. Misschien was het een beet die op de verkeerde plek is terechtgekomen."